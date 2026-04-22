Sırbistan'da gerçekleştirilen 2026 FIDE Dünya Küçükler ve Yıldızlar Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arya Aydoğan dünya dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - 14-21 Nisan 2026 tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenen organizasyona 40 ülkeden toplam 447 sporcu katıldı. Dünya ve Türkiye şampiyonu sporcu WCM Arya Aydoğan, U16 kızlar kategorisinde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Arya Aydoğan, zorlu rakipleri arasında Dünya U16 Kızlar Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda üçüncülüğü paylaşarak dünya dördüncüsü oldu.

Başarılı sporcu, Dünya U16 Kızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nı ise altıncı sırada tamamladı. 15 yaşındaki Arya, 16 yaş kızlar kategorisinde mücadele etmesine rağmen hızlı satranç şampiyonasını 78,8 rating, yıldırım satranç şampiyonasın da 170,8 rating kazancı ile tamamladı. 18. sırada başladığı yıldırım şampiyonasını dördüncü sırada bitirerek büyük bir başarıya imza attı.