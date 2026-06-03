Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik konumunun güçlendiğini belirterek, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisinde 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfının giderek güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, son dönemde yaşanan uluslararası gelişmelerin ülkenin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti. İran merkezli kriz ve ardından yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarında önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinde ciddi aksamalara neden olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bu süreçte enerji arz güvenliği açısından stratejik konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın hükümetin temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verdiklerini söyledi. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sırada bulunduğunu kaydeden Erdoğan, 2020-2035 dönemini kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı doğrultusunda önemli yatırımların hayata geçirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Millî enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi: pic.twitter.com/9ll9BYvGmS — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 3, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı sonunda 40 bin megavat seviyesinde olması öngörülen güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 2035 yılında 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, bu amaçla toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.

Yeşil enerji dönüşümünün altyapısının da güçlendirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, rüzgar ve güneş enerjisinin sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı kurulacağını, ayrıca 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulmasının planlandığını açıkladı. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında önemli mesafe kat ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.