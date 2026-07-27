Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı'nda yaklaşık 60 milyon liralık yağmur suyu altyapı yatırımı kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ilçesinde yürütülen yağmur suyu altyapı çalışmalarını inceledi. ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Başkan Vekili Özdemir'e çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Vekili Özdemir, ilk olarak Uluç Mahallesi'nde yoğun yağışlarda yaşanan taşkın sorununu çözmek amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi. Arı Deresi'nden kutu menfezlerle tahliye edilecek yağmur sularının Karaman Çayı'na ulaştırılacağı çalışma hakkında bilgi alan Özdemir, bölgedeki taşkın riskinin azaltılacağını belirtti.

SORUNLARA KÖKTEN ÇÖZÜM

Başkan Vekili Özdemir, Uluç Mahallesi'nde yürütülen çalışmanın ASAT açısından küçük, bölge için ise çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Özellikle yoğun yağışlarda bu bölgede çok ciddi su taşkınları yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını ve hayat kalitesini zorlayan güçlüklerle karşılaşıyoruz. Bu sorunu artık kökten çözmek adına bir planlama yaptık. Kutu menfezlerle Arı Deresi'nin yükünü hafifletmek için Arı Deresi'nden tahliye ettiğimiz suyu Karaman Çayı'na ulaştıracak bir altyapı çalışmasını hayata geçirdik. Bu çalışmadan sonra burada ciddi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum' dedi.

KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN GEÇİCİ RAHATSIZLIKLAR YAŞANDI

Daha sonra Sarısu Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Özdemir, Konyaaltı Devlet Hastanesi çevresinde özellikle aşırı yağışlarda yaşanan su baskını ve ulaşım sorunlarının kalıcı bir altyapı yatırımıyla çözüleceğini söyledi.

Büşra Özdemir, 'Konyaaltı Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bu alanda, aşırı yağış aldığımız dönemlerde maalesef çok ciddi su baskınları, yollarda su birikmeleri ve ulaşımı aksatacak sorunlarla karşılaşıyorduk. Bu problemleri geçici çözümlerle değil, kalıcı bir altyapı yatırımıyla çözmek için 370 metre uzunluğunda kutu menfezle bir altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Çok şikâyet aldık ama şimdi teşekkür almaya başladık. Kalıcı mutluluklar için geçici rahatsızlıklar yaşadık. Yağmur sularını menfezler aracılığıyla dereye deşarj edeceğiz. Çalışmamız şu anda yüzde 90 seviyesine ulaşmış durumda. Bu çalışmayı tamamladığımızda hem bölgenin ulaşımını rahatlatacak hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmesine imkân sağlayacak, taşkınları önleyecek bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız. Altyapı yatırımımız Antalya'mıza ve Konyaaltı'mıza hayırlı olsun' diye konuştu.

Bölge muhtarları da Başkan Vekili Büşra Özdemir'e altyapı yatırımlarından dolayı teşekkür etti.