İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'yı kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği alanları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Archil Kalandia'yı Bakanlıkta ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Gürcistan arasındaki köklü dostluk ilişkileri, ortak çalışma alanları ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Taraflar ayrıca güvenlik, sınır yönetimi, göç, afet yönetimi ve kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Çiftçi, Türkiye ile Gürcistan arasında karşılıklı güven ve stratejik ortaklık anlayışı temelinde gelişen ilişkilerin, bölgesel huzur ve istikrara katkı sağlayacak şekilde daha da ileri taşınması konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Görüşmenin sonunda Bakan Çiftçi, nazik ziyaretinden dolayı Büyükelçi Kalandia'ya teşekkür etti.