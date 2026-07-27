MHP İpsala İlçe Başkanı Aybike Şimşek, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u İpsala'da misafir etti. Gerçekleşen ziyaret, samimi sohbetler ve karşılıklı iyi dileklerle geçti.

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan MHP İpsala İlçe Başkanı Aybike Şimşek, Başkan Bulut'u İpsala'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Çok kıymetli ağabeyim, Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Derya Bulut'u İpsala'mızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz Başkanım, İpsala'mıza hoş geldiniz.'

Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretin, iki şehir arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirdiği ifade edilirken, karşılıklı ziyaretlerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğu vurgulandı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.