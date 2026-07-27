İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi iş birliğinde, denizel ekosistemlerin korunması, ahtapot popülasyonlarının desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması amacıyla yapay resif bırakma etkinliği gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ahtapotların barınma, beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki yapay resifler, belirlenen uygun noktalar ile kontrollü şekilde deniz tabanına yerleştirildi.



Deniz tabanına bırakılan yapay resiflerin zaman içerisinde yalnızca ahtapotlar için değil, birçok deniz canlısı için de yaşam alanı oluşturarak denizel biyoçeşitliliğin artmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu uygulamanın aynı zamanda su ürünleri kaynaklarının korunması, ekosistemin doğal dengesinin desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi açısından önemli kazanımlar sunacağı değerlendiriliyor.



İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi iş birliğinde yürütülen bu çalışma, bilimsel veriler ışığında denizel kaynakların korunmasına yönelik sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha sağlıklı deniz ekosistemleri bırakılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.