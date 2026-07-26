Geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketinin ardından Çanakkale Belediyesi, yerleşim yerlerinde yangının sıçramasını önlemek için otluk alanları temizlerken, vatandaşları da uyardı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Olası yangınlara karşı önlem alan Çanakkale Belediyesi, vatandaşları uyararak, 'Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte, otlarla kaplı ve bakımsız boş arsalar; yılan, fare ve benzeri haşerelerin üremesine elverişli ortam oluşturmakta, aynı zamanda olası yangınlar açısından ciddi risk taşımaktadır.

Bu risklerin önüne geçmek amacıyla belediye sınırlarımız ve mücavir alanımız içerisinde bulunan 143 boş arsanın maliklerine, arsalarını belirli aralıklarla kontrol etmeleri, taşınmazlarda bulunan ot, çöp, moloz ve benzeri atıkları temizlemeleri ve bu tür atıkların yeniden bırakılmasını önlemek amacıyla tel, çit veya duvar gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almaları yönünde tebligatlar gönderilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 80 arsanın temizlik çalışması tamamlanmıştır.

Yangın riskini azaltmak, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve kentimizin daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz çalışmaların etkili olabilmesi adına, boş arsalara rastgele çöp, moloz veya atık bırakmamanızı, arsa sahiplerinin ise mülklerindeki ot temizliğini düzenli yapmalarını ve etrafını tel/çit ile çevirmelerini önemle rica ederiz.' ifadeleri kullanıldı.