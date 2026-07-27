2009-2019 yılları arasında iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Uzunköprü Belediye Başkanlığı görevini yürüten Av. Enis İşbilen, 34 yıllık parti üyeliğini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa kararını kamuoyuna duyuran İşbilen, son kurultay süreci ve parti içinde yaşanan gelişmeleri gerekçe gösterdi.

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası

1992 yılında CHP'nin 12 Eylül sonrası yeniden açıldığı dönemde Uzunköprü İlçe Yönetimi'nde ilçe sekreteri olarak görev aldığını hatırlatan Uzunköprü Belediye önceki dömem başkanlarından Av. Enis İşbilen, 34 yıl boyunca partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirtti. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Uzunköprü Belediye Başkanlığı'nı kazandığını ifade eden İşbilen, iki dönem bu görevi yürütmenin onurunu yaşadığını söyledi.

Açıklamasında parti içi demokrasiye vurgu yapan İşbilen, son kurultayın ardından yaşanan hukuki süreç ve alınan kararları eleştirerek, yargının siyasallaştığını savundu. Parti yönetiminde yaşanan değişimlerin CHP'yi ayrıştırdığını öne süren İşbilen, bu süreçte yaşanan gelişmeler nedeniyle parti üyeliğini sonlandırma kararı aldığını ifade etti.

Parti örgütünün iradesine dikkat çeken İşbilen, örgütün seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ile yeni bir yol izlemeyi tercih ettiğini belirterek, mevcut gelişmeler karşısında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle siyaset yapmayacağını dile getirdi.

İstifa kararının bir geri çekiliş anlamına gelmediğini vurgulayan İşbilen, açıklamasını şu mesajla tamamladı:

'Ben ve partiden istifa eden tüm yol arkadaşlarımızın amacı, evlatlarımıza aydınlık bir Türkiye bırakmaktır. CHP'yi hukuken yeniden devralacağımız güne kadar kararlılığımız sürecektir.'

İşbilen'in istifasının, CHP'de son dönemde yaşanan tartışmaların ardından kamuoyunda dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.