ASKİ, Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintisinin, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının trafoda hasara yol açması nedeniyle yaşandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ekipler, trafo ve hasar gören kabloları yenileyerek bölgeye yeniden su verilmesi için çalışmalarını sürdürürken ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, '11-12 saat gibi kısa bir zamanda hem trafoyu hem de kabloları yenileyeceğiz. Bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirip suyu vermeye çalışacağız. En kısa zamanda arızayı gidereceğiz' dedi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen yangının trafoda hasara yol açtığını belirterek, ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

P10'UN ARDINDAN P11 POMPA İSTASYONU'NDA ARIZA

Mert, bir gün önce P10 Pompa İstasyonu'nda yaşanan arızanın gece saatlerine kadar süren çalışmayla giderildiğini ve bölgeye yeniden su verilmeye başlandığını belirterek, 'Bugün de P11 dediğimiz istasyonumuzda trafo patladı. Sebebinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, araştırıyoruz. Muhtemelen trafo patlamış olabilir, içeriden yanarak gelme var, kısa devre de olabilir' dedi.