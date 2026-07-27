CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Kâtip Üyesi Nurten Yontar, Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 31'inci yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Yontar, Dr. Sadık Ahmet'i saygı ve rahmetle anarken, Batı Trakya Türklerinin eğitim ve kimlik haklarına ilişkin yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası

Konuşmasında Dr. Sadık Ahmet'in yalnızca Batı Trakya Türklerinin değil, kimliğin, dilin, kültürün ve eğitimin korunması mücadelesinin simge ismi olduğunu vurgulayan CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Kâtip Üyesi Nurten Yontar, onun verdiği mücadelenin bugün de önemini koruduğunu ifade etti.

Batı Trakya Türklerinin, Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim haklarının giderek daraltılmasından endişe duyduğunu belirten Yontar, Türk azınlığına ait 8 ilkokulun daha kapatılması kararını eleştirdi. Bu kararın ardından Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarının sayısının 76'ya düşeceğini hatırlatan Yontar, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yontar, Batı Trakya Türklerinin kimliğinin, dilinin ve eğitim hakkının korunmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğunu belirterek, bu konudaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesine desteğini sürdüreceğini vurgulayan Yontar, 'Türkiye olarak her platformda soydaşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.' dedi.