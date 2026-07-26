Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından inşa edilecek Bahçelievler Projesi'nin ilk kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Doğayla iç içe, üretken ve huzurlu bir yaşam modeliyle kentin geleceğine değer katacak, mahalle kültürünü yaşatacak ve aileleri yeniden toprakla buluşturacak Bahçelievler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda ilk hak sahipleri belirlendi.

Yaklaşık 200 bin kişinin başvurduğu projenin birinci etapta yapılacak 20 bin bahçeli evin ilk 5 bin hak sahibi ve yedek 5 bin kişinin de isimleri belirlendi. Projenin diğer hak sahipleri ilerleyen günlerde noter huzurunda yapılacak çekimle belirlenecek. Sonuçlar ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Konut'un resmi web sitesinde yayınlanacak.

Kura töreninde açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, çalışmanın Yeni Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği ve Gaziantep Modeli'ni yansıttığını aktararak şunları söyledi: 'Şehir planlamasında yeşilin, bahçeli evlerin çoğaltılması, yatay mimarinin arttırılması en önemli önceliğimiz oldu. Halkın istediği talepleri görmek, dinlemek önemli. Halkımızı aklımız, kalbimiz ve ruhumuzla dinliyoruz. Bu ihtiyacı gördük ve şehir planlamasında 1 yıldan beri bu projeyi nasıl yapacağımız konuştuk. Alan belirlendikten sonra doğru modeli oluşturduk. Uygun şartlar oluşturduk. Halkımıza fiyatları sunduğumuzda büyük bir mutluluk, heyecan, umut dalgası yarattı. Bu birinci etap. Kimse bana çıkmadı diye üzülmesin bu devam edecek. 10 katı talep geldi.'