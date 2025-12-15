Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabını tespit etti. Hesaplara erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Reklam Kurulu'nun son toplantısında, tüketicileri çeşitli yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtilirken, kararın 7258 sayılı Kanun kapsamında Reklam Kurulu'nun yetkileri doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı boyunca yasa dışı bahis reklamlarına karşı yüzlerce hesap ve internet sitesine erişim engeli getirirken, idari para cezaları da uyguladı.

Bakanlık yetkilileri, 'Vatandaşlarımızı bu tür tuzaklardan korumak için denetimlerimizi artırıyoruz. Yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplara göz açtırmayacağız' mesajını verirken, erişim engelnin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanacağı bildirildi.