İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İzmir'e yönelik 'sabun var, su yok' ifadesine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında İzmir'deki okullarla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin kamuoyu açıklaması yayımladı. Açıklamada, Bakan Tekin'in ifadelerinin gerçek dışı olduğu belirtilerek, okullarda eğitim-öğretim saatleri içinde herhangi bir su kesintisinin uygulanmadığı vurgulandı.

Belediye açıklamasında, İzmir'deki okullarda suların sürekli aktığı, eğitim saatlerinde kesinti yapılmadığı ifade edildi. Ayrıca 'sabun var, su yok' ifadesine de yanıt verilerek, sadece sabun değil, birçok hijyen malzemesinin geçen eğitim-öğretim yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından okullara dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada; okul aile birliklerinin talepleri doğrultusunda çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sıvı sabun ve tuvalet kağıdı gibi temizlik malzemelerinin belediye tarafından karşılandığı, ihtiyaç duyulan okullarda çevre düzenlemesi, bina onarımı ve yenileme çalışmalarının da sürdürüldüğü kaydedildi.

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık ve su krizine de dikkat çekilen açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü'nün 10 Aralık 2025 tarihinde 81 il valiliğine gönderdiği '81 İl Merkezi İçme Suyu Temini Eylem Planı' yazısıyla su kaynaklarında ciddi azalmalar yaşandığının resmi olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm bu koşullara rağmen elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak, farklı mühendislik uygulamalarıyla su kaynaklarını artırmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar İzmir'de hiçbir okulda, hastanede veya kritik kamu hizmeti sunulan noktada su kesintisi yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, yalnızca su kaynaklarını dengeli kullanmak amacıyla 23.00-05.00 saatleri arasında, vatandaşları en az etkileyecek şekilde planlı kesintiler uygulandığı ifade edildi.