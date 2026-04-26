Dünya sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlama mücadelesi verirken, Çin hem halkın yaşam koşullarını iyileştirmek hem de çevreyi korumak için teknolojiyi başarıyla kullanıyor.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Yönetişim Sanatı programının bu bölümünde CGTN'den Liu Xin'e, Çin'in Qinghai eyaletindeki dünyanın en büyük güneş enerjisi santraline gerçekleştirdiği ziyarette Shanghai Daily'den Andy Boreham eşlik ediyor. Burada, bu benzersiz projenin yalnızca yerel halkın gelirini artırmakla kalmayıp aynı zamanda bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağladığını keşfediyorlar.

Talatan Gobi Çölü'nün rüzgârlı düzlüklerinde yer alan sıra sıra güneş panelleri göz alabildiğine uzanıyor.

Ancak biraz daha yakından bakıldığında, metal direkler ve fotovoltaik paneller arasında serbestçe dolaşıp otlayan binlerce koyun görülebiliyor.

Tüm büyük fikirlerde olduğu gibi bu fikir de bir ihtiyaçtan doğdu. Çölleşme, verimli otlakların azalması nedeniyle hayvanlarının yem ihtiyacını sürekli dışarıdan karşılamak zorunda kalan yerel çobanların geçim kaynaklarını tehdit ediyordu. Huanghe Corporation'ın Hainan Şubesi'nde mühendis olarak görev yapan Cao Jun, yerel çobanlara tesise ücretsiz erişim hakkı tanındığını ve koyunlarının güneş paneli direklerinin altında yetişen taze otlarda otlayabildiğini belirtiyor.

Bu devasa güneş enerjisi sahasının elektrik üretim kapasitesi 8.430 megavat seviyesinde bulunuyor. Öte yandan panellerin temizlenmesi sırasında oluşan su akışı, otların yeniden yetişebileceği verimli alanlar oluşturarak koyunların tekrar doğal şekilde otlamasına imkân tanıyor. Bu proje, çobanlar için düzenli gelir ve sürüleri için bol miktarda yem sağlarken, aynı zamanda ülkenin enerji şebekesine temiz enerji sunuyor.

ClientEarth'ün Çin Baş Temsilcisi Dimitri De Boer, bu sistemin yerel geçim kaynaklarını desteklerken bölgedeki arazi kalitesini de iyileştirdiğini belirterek sistemi 'mükemmel' olarak nitelendiriyor. 'Burada biri için diğerinden vazgeçmek gerekmiyor. Bu herkesin kazandığı bir model' diye konuştu. Qinghai'deki güneş enerjisi santrali ölçek açısından devasa olsa da, Çin'in ekonomik kalkınmayı ilerletirken çevreyi korumak ve gözetmek için teknolojiyi kullandığı yenilikçi yöntemlerin yalnızca küçük bir örneğini oluşturuyor.

De Boer, 'Çin'de yüksek kaliteli ekonomik büyümenin sürdürülebilirlikle güçlü biçimde iç içe geçtiğini görebiliyorsunuz. Teknolojik yenilik, ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliğin gerçekten el ele ilerleyebildiğini görmek etkileyici' diye ekledi.

Yeşil kalkınma, Çin'in modernleşme yolunun temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 15. Beş Yıllık Plan'a göre Çin, karbon emisyonlarını azaltma, kirliliği düşürme, yeşil kapasiteyi artırma ve büyümeyi teşvik etme yönündeki adımları eşgüdüm içinde yürüterek karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedeflerini ilerletecek.

Çin'in yeşil kalkınma politikaları yalnızca kendi topraklarındaki yeşil alanların genişlemesine katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda dünya genelinde de fayda yarattı. Çin, dünya genelindeki rüzgâr enerjisi ekipmanlarının yaklaşık yüzde 70'ini ve fotovoltaik bileşenlerin yüzde 80'ini tedarik ederek, küresel ölçekte rüzgâr ve güneş enerjisi üretim maliyetlerinin sırasıyla yüzde 60'tan ve yüzde 80'den fazla düşmesine katkı sağladı.

15. Beş Yıllık Plan dönemi başlarken Çin, yeşil kalkınmayı sürdürmeye devam edecek; gezegenimize yaşam veren unsurları korumak, küresel iklim sorunlarıyla ortaklaşa mücadele etmek, yeşil dünyayı muhafaza etmek ve daha temiz, daha güzel bir gelecek sağlamak için tüm ülkelerle birlikte çalışacak.