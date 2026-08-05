İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kazakistan'ın Almatı, Çimkent ve Türkistan şehirlerini kapsayan çalışma ziyaretinde yerel yönetimler, iş dünyası ve diplomatik temsilcilerle temaslarda bulundu. Ziyarette kültür, turizm, tarım ve ticaret alanlarında yeni iş birlikleri için önemli adımlar atıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir ile Kazakistan şehirleri arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini tamamladı. Almatı, Çimkent ve Türkistan'ı kapsayan ziyarette kültür, turizm, ticaret ve yerel yönetimler arası iş birlikleri ele alındı.

İzmir heyeti, Kazakistan ziyaretine 31 Temmuz 2026'da SunExpress tarafından başlatılan ilk direkt İzmir-Almatı uçuşuyla başladı. Yeni hava bağlantısının iki kent arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmesi hedeflenirken, Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu ve Türk iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyaretin ikinci durağı Çimkent oldu. Çimkent Akimi Syzdykbekov Gabit Abdimazhitovich ile yapılan görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çimkent arasında 2004 yılında başlayan iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi.

İki kent arasındaki 22 yıllık iş birliğinin kardeş şehir ilişkisine dönüştürülmesi yönünde karşılıklı irade ortaya konulurken; ticaret, sanayi, turizm, kültür ve tarım alanlarında ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Başkan Tugay, doğrudan uçuşların başlamasının iki şehir arasındaki ilişkiler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, iş birliklerinin daha somut projelerle güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Tugay ayrıca Çimkent heyetini 5-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'na davet etti.

Çimkent Akimi Syzdykbekov Gabit Abdimazhitovich de iki kentin kültür, sanat, tanıtım ve ekonomi alanlarında ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini belirterek İzmir ile ilişkileri geliştirme mesajı verdi.

Başkan Tugay, Çimkent temasları kapsamında tarihi Citadel Eski Yerleşim Alanı'nı ziyaret ederek kentin düzenli yapısı, yeşil alanları ve sosyal yaşamından etkilendiğini ifade etti. İpek Yolu'nun tarih boyunca İzmir ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir güzergâh olduğunu belirten Tugay, bu bağın günümüzde ticaret, kültür ve turizm alanlarında yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kazakistan ziyaretinin bir diğer durağı Türkistan oldu. Türkistan Bölgesi Akimi Nuralkhan Oralbayevich Kusherov ile görüşen Tugay, özellikle tarım, eğitim, kültür ve turizm alanlarında kapsamlı iş birlikleri geliştirilebileceğini ifade etti.

İzmir'in tarım, hayvancılık ve tarım makineleri alanındaki deneyimini paylaşmaya hazır olduklarını belirten Tugay'a, Türkistan Bölgesi Akimi Kusherov da tarım başta olmak üzere ortak çalışmalara açık olduklarını söyledi.

Türkistan programında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi de ziyaret edildi. Başkan Tugay ve beraberindeki heyet, Türk dünyasının önemli manevi merkezlerinden biri olan türbede incelemelerde bulundu. Kazakistan ziyaretinin son durağı ise başkent Astana olacak. Tugay ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Türk-Kazak İş İnsanları Birliği (TÜKİB) Astana Ofisi'nde temaslarda bulunarak iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret olanaklarını değerlendirecek.