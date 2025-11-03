Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41. toplantısının açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasında Suriye'nin yeniden inşası, Filistin'deki insani kriz ve Sudan'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41.Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de ekonomik kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması için önemli adımlar atıldığını belirterek, 'Suriye'de ekonomik kalkınmanın önünde ciddi engel oluşturan yaptırımlar, bizim de gayretlerimizle hamdolsun peyderpey kalkıyor. Gelinen aşamada artık özel sektörün de yatırımlarını Suriye sahasına yönlendirmesini teşvik ediyoruz. Komşumuz Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, bir an önce eski günlerine kavuşması temel önceliğimizdir.' dedi.

'SURİYE'YE ÖZEL DESTEK PROGRAMI BAŞLATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu doğrultuda İSEDAK çatısı altında Suriye'ye özel bir destek programının başlatıldığını duyurdu. Beşerî ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı yapacak bu programla; eğitim, uzman değişimi, ihtiyaç analizi ve fizibilite çalışmaları gibi alanlarda Suriye'ye proje destekleri sunacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki saldırılara da dikkat çekerek, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymadığını ve masum sivilleri hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'HAMAS'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görülüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Çeşitli bahanelerin arkasına gizlenerek ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden, Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız.' diye konuştu.

Bu saldırıların sadece sivilleri değil, barış sürecini de hedef aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yalnızca sivilleri değil, barışa giden yolu da hedef alan bu saldırılar, İsrail-Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulma arayışının önüne asla geçemeyecektir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'ın El Feşir bölgesinde yaşanan sivil katliamlara da değinerek, İslam dünyasının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, 'Son günlerde El Feşir'de sivil halka yönelik katliamları, göğsünde taş değil kalp taşıyan hiç kimse kabul edemez, buna sessiz kalamaz. Sudan'da akan kanın bir an önce durdurulmasında en büyük sorumluluk hiç şüphesiz İslam Âlemine düşüyor. Müslümanlar olarak, başkalarından medet ummak yerine sorunlarımızı kendimiz çözebilmeliyiz. Sudan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını korumalıyız. Bu zor günlerinde Sudan halkının yanında olmamız, insanî yardımlarımızı ve kalkınma desteklerimizi sürdürmemiz ehemmiyet arz ediyor' diye konuştu.

'İSEDAK PROJE DESTEĞİ 180'E ULAŞTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK'ın bugüne kadar İslam ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmede önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bugüne kadar İSEDAK Proje Destek Programları aracılığıyla 180 projeye destek verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 ülkenin gerek proje sahibi gerek yararlanıcı sıfatıyla bu faaliyetlerde yer almış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyled. Erdoğan, bu yıl 23 yeni projenin hayata geçirileceğini, ayrıca Kudüs Programı çerçevesinde yürütülen 20 projeye 8 yeni projenin daha ekleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ekonomik dayanışma ve ortak kalkınma vizyonunun simgesi olduğunu belirterek, 'Birlikte hareket ettiğimizde, İslam dünyasının potansiyelini gerçeğe dönüştürecek güce sahibiz' diye konuştu.