Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüştü
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Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: İGF