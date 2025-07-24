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Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

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