Eğitim sektöründen emlak dünyasına geçiş yapan Mahmut Altun, Silikon Vadisi'nde gösterdiği başarıyla Wall Street Journal'ın “Trend” listesine adını yazdırdı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Kısa sürede büyük bir başarı elde eden Mahmut Altun, 58 bin aktif emlakçı arasında 2025 yılı için 1,250. sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine çekti. California genelinde ise 392. sırada bulunuyor.

Uzun yıllar eğitim yöneticiliği yapan Altun, 2019 yılında emlak sektörüne adım attı. İlk sınavında başarısız olsa da pes etmeyerek kısa sürede lisans aldı.

İlk satışını Apple'dan transfer olmuş bir mühendis ve ardından Stanford Hastanesi'nde çalışan bir doktora gerçekleştirdi.

Kürtçe, Zazaca, Türkçe, Rusça, Özbekçe ve İngilizce bilen Altun, geçmişte devlet adamlarına tercümanlık yaparak farklı etnik gruplarla etkili iletişim kurma yeteneği geliştirdi.

SİLİKON VADİSİ'NİN EMLAK PİYASASI

Altun, Silikon Vadisi'nde emlak fiyatlarının ülkenin geri kalanından farklı işlediğini, burada alıcıların genellikle yüksek maaşlı mühendisler olduğunu belirtti. Müstakil evlerin fiyatlarının genellikle 2 ila 3 milyon dolar arasında değiştiğini vurguladı.

YENİ GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER

Emlak sektörüne girmek isteyenlere sabırlı olmalarını tavsiye eden Altun, ilk iki yıl para kazanamayabileceklerini ancak disiplinli çalışmanın başarıyı getireceğini ifade etti. Şu anda beş kişiye mentörlük yaparak deneyimlerini paylaşıyor. Altun, hem danışmanlık almak isteyenlere hem de sektöre yeni girenlere yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.