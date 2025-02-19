Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dâhil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye’nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu söyledi.