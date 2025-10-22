Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Emir Şeyh Temim ile Doha'da bir araya geldi. Çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları ve Yüksek Stratejik Komite Ortak Bildirisi imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'da, Emirlik Divanında buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda anlaşmalar ile Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

İletişim Başkanlğı'ndan aktarılan habere göre Emirlik Divanındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Buna göre, 'Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri', Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalanırken, 'Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İş birliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı', Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması'na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imza attı.

Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin Emirlik Divanında onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Yemeğe, iki ülke heyetleri de iştirak etti.