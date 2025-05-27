Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü’nde, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına karşı sıfır tolerans vurgusu yaptı ve denetimlerde dijital dönüşümü övdü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda yaptığı konuşmada, kamu malının korunmasına yönelik net mesajlar verdi.

“Görevi, unvanı, konumu ne olursa olsun, kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. “İster atanmış ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir” dedi.

Sayıştayın 163. Kuruluş Yıl Dönümü Programı https://t.co/e3jjutgXEA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2025

Merkezi ve yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun kullanılmasının öncelik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” ifadesiyle kararlılık mesajı verdi.

Sayıştay’ın yapay zekâ destekli denetimlerle dijital dönüşümdeki çabalarını takdir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, denetim programının test aşamasına gelmesini överken, son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu bulduğunu belirterek, “Türkiye’yi safralarından kurtaracak bu adımların kazananı ülkemiz ve demokrasimiz olacak” dedi.