Adıyaman'da 'Bir Oluruz' 6 Şubat Depremleri anma programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ellerini deprem bölgemizden asla çekmeyeceklerini söyledi.ADIYAMAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, herkesi derinden sarsan, yüreklerde büyük yaralar açan, milletin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci sene-i devriyesinde olduklarını belirtti.

6 Şubat asrın felaketinde yitirdikleri 53 bin 737 kişinin her birine Allah'tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerle birlikte şehitler için Fatiha suresini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkânları seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumları afet sahasına gönderdiğini dile getirdi.

Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekiplerinin, güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının, işçilerin, mühendislerin, gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının tek yürek tek bilek olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkâm kesenlere, aynaya bakmadan "Bize ne yaptınız?" diye soranlara özetle bazı rakamları hatırlatmak istediğini ifade etti. Erdoğan, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yıllar alırken sadece birkaç ayda konutları yükseltmeye başladıklarını belirtti.

İki hafta önce 24 Ocak'ta, 201 bininci yuvanın anahtarlarını Malatya'da hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız." diye konuştu.

"BÖLGEDE TOPLAM 697 YENİ MAHKEME KURARAK İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETTİK"

Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta bir yargı seferberliği başlattıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1000'e yakını hâkim ve savcı olmak üzere yaklaşık 10 bin personelin deprem şehirlerinde görevlendirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede toplam 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu 2025 yılı yatırım programımıza aldık. Bunlardan 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutunun inşası sürüyor. 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi ve 71 personel konutu binamızın da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesindeki işletmelerin sanayi, kalkınma, yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri gibi pek çok alanda yanında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik ve spor alanında 23 bin 692 depremzede öğrencinin öğrenim kredisinin karşılıksız bursa dönüştürüldüğüne dikkati çekti.

18 bin afetzede öğrencimize de yeni eğitim öğretim yılında öğrenim bursu tahsis ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgemizin 4 ilindeki toplam 9 bin 710 yataklı 9 yeni öğrenci yurdumuzdan 3'ünün inşası tamamlandı, 6'sının yapımı devam ediyor. 8 şehrimizdeki 10 bin 500 yatak kapasiteli 8 yeni öğrenci yurdumuz ise proje aşamasında, bunların yapımına kısa sürede başlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız, bölgede zarar gören camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın onarımı ve inşası için 156 milyon liralık yardımda bulundu. İlköğretim, ortaöğretim ve lisans düzeyindeki 7 bin 90 öğrenciye 10 milyon liranın üzerinde eğitim desteği verdik. Kültür Bakanlığımız, depremde hasar gören farklı illerimizdeki 12 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat çalışmalarını yaptı, 377 vakıf kültür varlığının restorasyonuna başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, 4,1 milyon vatandaşımıza psikososyal destek sundu. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yeni evlenen 5 bin 653 çifte iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz kredi desteği verdi. Deprem bölgemizdeki 16 kadın konukevinde 18 bin 201 afetzedeyi misafir ettik." diye konuştu.

"Bir Oluruz" temasıyla düzenlenen, "Bir oluruz yarınlara sapasağlam bir söz oluruz" ve "Tüm Türkiye 11 il oluruz" mesajlarının verildiği anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Solist Tuba Kenan Kavallı tarafından 6 Şubat Ağıdı seslendirildi.

Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'nın okuduğu naat eşliğinde, "Devlet millet el ele, karanlıktan aydınlığa" adlı, bir kız çocuğunun deprem gecesi yatmadan önce babasıyla olan sohbeti ve deprem sonrası yaşadıkları, kurtarma ekipleri ve yardımların deprem bölgesine ulaştığı ve bölgenin yeniden inşa edildiği anlara ilişkin gösteri icra edildi.

Törende, sanatçı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, 6 Şubat depremleri için bestelediği "Kızım Çiçekleri" şarkısını Adıyamanlı çocuklarla seslendirdi.

Depremde yitirilen canlar, umudu, kardeşliği, sevgiyi, dayanışmayı aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anıldı. Törenin yapıldığı salon, devlet ve millet kenetlenmesini sembolize eden Anadolu Karanfili görselleriyle süslendi, katılımcılara Anadolu Karanfili rozeti dağıtıldı.