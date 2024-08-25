Kiler Holding tarafından 85 milyon dolar yatırımla Bitlis’te hayata geçirilen “Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açıldı.BİTLİS (İGFA) - Kiler Holding grup şirketlerinden Kiler Tekstil Enerji ve Yatırım A.Ş.’ye ait “Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi” Kiler İplik Fabrikası, 60 bin 631 (yaklaşık 8,5 futbol sahası) metrekaresi kapalı alanda olmak üzere toplam 200 bin metrekare (28 futbol sahası) arazi üzerine kuruldu.

Enerjisinin tamamını ‘yenilenebilir enerji’den elde edecek Tesis, yüzde 65 kadın çalışan oranıyla Bitlis’in istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılan fabrikanın açılış töreninde konuşan Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler, “Kiler ailesi olarak yaptığımız her yatırımı, attığımız her adımı ülkemizin ekonomisine ve millî bağımsızlığına hizmet etmek olarak görüyoruz” dedi. Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda “Türkiye Yüzyılı”na ulaşmasını millî bir sorumluluk olarak gördüklerinin altını çizen Vahit Kiler, Türkiye’nin fert başına gelir dağılımında 3. yoksul ili olan Bitlis’in üretimine, istihdamına katkı sağlayacak Kiler İplik Fabrikası’nın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler, doğrudan 400 kişiye istihdam sağladıkları tesiste kadın çalışan oranı yüzde 65 olduğuna dikkati çekerek, "Yalnızca Bitlis’in istihdamına değil, ülkemizin kadın istihdamına da katkı sunacağımız için memnuniyet duyuyoruz. Bitlis’in bölgesinin ‘parlayan yıldızı’ olması için çalışmayı sürdürürken ülkemizin millî ekonomisine değer üretmek için de yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Üretimde kullanılacak pamuğu Ege ve Çukurova’dan temin ederek, pamuk çiftçisine yıllık 48 milyon dolar katkı sağlamayı planladıklarını belirten Kiler, "Ayrıca yıllık ortalama 75 milyon dolar ciro sağlama öngörümüzle yurt içine yapılacak satışlarla da ithalatı azaltıcı etkisi olacağını değerlendiriliyoruz" dedi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2008 yılında açılan Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi’nde verdikleri sözü tutmaya devam ettiklerini hatırlatan Vahit Kiler şunları kaydetti:

“Rahmetli babamız Hikmet Kiler adına yaptırdığımız okulun açılışında Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutmaya devam ediyoruz. Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi’nden üniversiteye giren tüm öğrencilerimize eğitimleri sürecinde burs veriyoruz. Öğrencilerimiz ayrıca mezun olduklarında; istedikleri takdirde grup şirketlerimizde işlerinin hazır olduğunu da biliyorlar!”