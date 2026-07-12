Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için yayımladığı taziye mesajında, merhum liderin Türkiye-Katar ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhum liderin Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, ticari, askeri, insani ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Başbakanlığı döneminde El Sani ile uluslararası platformlarda birlikte çalışma fırsatı bulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Baba Emir'in İslam dünyasının huzuru, bölgesel istikrar ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına yakından tanıklık ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Allah'tan rahmet dileyerek, başta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhumun ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına şahsı, ailesi ve Türk milleti adına başsağlığı dileklerini iletti.

Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel: — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2026

Hatırlanacağı gibi 1952 doğumlu olan Şeyh Hamed bin Halife El Sani, 1995-2013 yılları arası eski Katar emiri görevinde bulunmuştu. Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife es-Sani, 'Artık yeni neslin iktidarda rol alması gerektiğini' belirterek 25 Haziran 2013 tarihinde görevini resmen Veliaht Prens Şeyh Temim bin Hamed es-Sani'ye devretmişti.