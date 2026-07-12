Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), yurt dışında zor durumda kalan Türk vatandaşlarının başvurularına da hızlı şekilde yanıt veriyor. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleriyle yürütülen koordinasyon sayesinde aile içi şiddetten kayıp vakalarına, sağlık sorunlarından sınır kapılarındaki mağduriyetlere kadar birçok olayda vatandaşlara destek sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında yaşayan veya seyahat eden Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunların çözümünde de etkin rol üstleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ve Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatik temsilcilikleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlardan gelen başvurular hızla değerlendirilerek gerekli girişimler yapılıyor. Bu kapsamda, Yunanistan'ın Sakız Adası'nda eşi tarafından alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini belirten bir kadının CİMER'e yaptığı acil yardım başvurusu üzerine Dışişleri Bakanlığı ile Rodos Başkonsolosluğu devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından kadının eşi Yunan polisi tarafından gözaltına alınırken, kadın ve çocuklarının Türkiye'ye dönüş işlemleri için gerekli süreç başlatıldı.

İtalya'nın Sicilya kentinde tatil sırasında yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumuyla ilgili yapılan başvuru sonrasında ise Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle hastaneden ayrıntılı bilgi alınarak aileye ulaştırıldı. Ayrıca Türk vatandaşına gerekli bilgilendirmenin düzenli yapılması için hastane yönetimiyle resmi temas kuruldu.

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde kaybolan bir Türk vatandaşıyla ilgili başvuru üzerine de Türkiye'nin Abidjan Büyükelçiliği yerel güvenlik birimleriyle irtibata geçerek arama çalışmalarının başlatılmasını sağladı.

Öte yandan Hollanda'nın Lelystad kentinde darbedildiği ve kendisinden haber alınamadığı belirtilen bir Türk vatandaşı için de ilgili polis birimleriyle temas kuruldu. Yapılan incelemede vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilerek ailesine bilgi verildi.

CİMER üzerinden iletilen bir başka başvuruda ise Ürdün'deki Jaber Sınır Kapısı'nda yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Suudi Arabistan vizesi alamayan ve günlerce sınırda bekleyen Türk tır şoförlerine destek sağlandı. Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği Konsolosluğu'nun girişimleriyle sürücülere gerekli yönlendirmeler yapılırken, sorunun çözümü için ilgili makamlarla temas kuruldu. Sürecin ardından bazı araçların geçişine izin verildiği, diğer araçların da kısa süre içinde sınırı geçmesinin beklendiği bildirildi.