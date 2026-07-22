Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, kamu inşaat süreçlerinde bilgiye erişimi kolaylaştırmayı, şeffaflığı artırmayı ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeyi hedefleyen Temiz İnşaat Sistemi Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Kentte yürütülen kamu inşaat projelerinde şeffaflığı, izlenebilirliği ve kamusal bilgiye erişimi güçlendirmeyi amaçlayan Temiz İnşaat Sistemi Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğinde, UNDP Seul Politika Merkezi'nin desteğiyle hayata geçirildi.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi ve sanatçı Mert Fırat'ın sunumuyla projenin detayları katılımcılarla paylaşıldı.

Programda ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmî internet sitesine entegre edilen harita tabanlı dijital arayüz sayesinde vatandaşların kamu inşaat süreçlerine ilişkin güncel bilgilere kolay, hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde erişebileceği aktarıldı.

KAMU İNŞAAT PROJELERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİLECEK

Kore Cumhuriyeti Hükûmeti ve Seul Belediyesi'nin başarılı uygulamasından ilham alınarak Gaziantep'in yerel ihtiyaçlarına uyarlanan platformun; kamu inşaat projelerine ilişkin doğru, güncel ve güvenilir bilgiye erişimi sağlayarak kamu güvenini artırması, hesap verebilirliği güçlendirmesi ve vatandaş denetimini daha etkin hâle getirmesi hedefleniyor. Tanıtım programında ayrıca projenin uygulama süreci, sonraki aşamaları ve özellikle yeniden yapılandırma süreçlerine sağlayacağı katkılar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Platformun ikinci aşamasında ise vatandaşlar yalnızca bilgiye erişen ve projeleri izleyen taraf olmakla kalmayacak, sürecin yönetimine de aktif olarak katılım sağlayabilecek. Temiz İnşaat Sistemi, aktif olarak https://gim.gaziantep.bel.tr/ internet adresi üzerinden vatandaşların kullanımına sunuldu.