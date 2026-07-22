Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yol yatırımlarını sürdürüyor. Şehzadeler ilçesinde Selimşahlar, Tilkisüleymaniye ve Yeniköy mahallelerini birbirine bağlayan 4,5 kilometrelik ova bağlantı yolu, soğuk asfaltla kaplanarak daha güvenli ve konforlu hâle getirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinde Selimşahlar, Tilkisüleymaniye ve Yeniköy Mahallelerini birbirine bağlayan ova bağlantı yolunda yürütülen çalışmalar tamamlanarak 4,5 kilometrelik güzergâh soğuk asfaltla kaplandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 kombi asfalt aracı, 1 kepçe, 1 silindir ve sulama tankeri kullanıldı. Toplam 4,5 kilometrelik güzergahta 1. kat sathi kaplama soğuk asfalt uygulaması yapılarak yolun dayanıklılığı artırıldı. Yürütülen çalışmalarla birlikte hem kırsal mahalleler arasındaki ulaşım daha güvenli hâle getirildi hem de tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğü ova bağlantı yolunda ulaşım konforu yükseltildi.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM HEDEFLENİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Sathi Kaplama Saha Sorumlusu Mehmet Göker, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda Tilkisüleymaniye, Yeniköy ve Selimşahlar mahallelerini birbirine bağlayan 4,5 kilometrelik köy bağlantı yolunda sathi kaplama soğuk asfalt çalışması yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında 2 kombi, 1 kepçe, 1 silindir ve 1 sulama tankeriyle birlikte yolun 1. kat sathi kaplama uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmayla vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunmayı hedefliyoruz' dedi.