Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki Down Sendromlu Nihal Su Ekin, doğum gününde kahramanı olan itfaiye ekiplerinin yaptığı sürprizle doğum günü pastasını sepette üfledi ve üniformayı kuşanarak itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki down sendromlu Nihal Su Ekin, çocukluğundan bu yana itfaiyecilik mesleğine hayranlık duyuyordu.

UNUTULMAZ SÜRPRİZ

Ekin'in doğum günü olan 22 Temmuz tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan itfaiye ekipleri, Nihal Su Ekin'e unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Aile ile iletişim kuran İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı görevliler, bu kez afet ya da yangın vakası için değil özel bir bireyin yüzünde tebessüm olmak için istasyondan ayrıldı.

BALKONA SEPETLE ULAŞTILAR

En büyük hayali itfaiyeci olmak olan genç kıza ilk sürprizi evde ailesi yaptı ve ona itfaiye eri üniforması hediye etti. Kıyafetlerini kuşanan genç kıza asıl büyük sürprizi yapmak için sokağa giren ekipler, kurtarma sepetiyle evin balkonuna ulaştı.

Balkona çıkan Nihal Su, karşısında itfaiye sepeti ve içerisinde itfaiyecinin pastayla beklediğini görünce büyük sevinç yaşadı.

HAYALİNE KAVUŞTU

18'nci yaşını unutamayacağı bir sürprizle kutlayan genç kız, yıllardır beklediği hayaline kavuşarak bir günlüğüne itfaiyeci oldu. Kahramanı olarak gördüğü itfaiye erleriyle keyifli vakit geçiren genç kızın unutulmaz hatırası, fotoğraflarla ölümsüzleşti.

'İYİ Kİ DOĞDUN NİHAL, İYİ Kİ SENİ TANIDIK:'

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'İtfaiye ekiplerimiz bugün çok özel bir görev için merkezden ayrıldı ve bir hayali gerçeğe kavuşturdu.

Kalbi, gülümsemesi güzel Nihal Su Ekin'e evinde unutamayacağı bir sürpriz gerçekleştirdiler. Kendisi tam donanımlı, harika bir itfaiye eri oldu ve üniforma en çok ona yakıştı. O'nun gözlerindeki mutluluğu görmek itfaiye teşkilatımıza büyük bir motivasyon oldu. İyi ki doğdun Nihal, seni iyi ki tanıdık:' denildi.