İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen yatırım, bakım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili teknik ekiplerden bilgi aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Esin Köymen'e incelemeler sırasında başkan yardımcıları Salih Kara, İsmail Hakkı Bulut ve Hazel Şafak Çelik ile Mataş A.Ş. Genel Müdürü Aysel Durgun ile birim müdürleri ve muhtarlar eşlik etti.

İLK DURAK YALI MAHALLESİ OLDU

İncelemelerin ilk durağı Yalı Mahallesi Kamuran Kumkumoğlu Parkı oldu. Parkta devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde değerlendiren Başkan Köymen, çocukların ve ailelerin daha nitelikli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekiplerden ayrıntılı bilgi aldı.

GİRNE'DEKİ AÇIK DOLAP MAĞAZASI YENİLENİYOR

Programın ikinci durağı Girne Mahallesi'ndeki İkinci El Mağazası ile Sosyal Hizmet Merkezi oldu. Burada yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları incelenirken, vatandaşların ücretsiz yararlanabildiği Açık Dolap uygulaması da yerinde değerlendirildi.

Tadilata giren mağaza ve sosyal hizmet merkezinin bahçe alanındaki düzenlemeler incelenirken merkezin genel işleyişi, kuaför hizmeti başta olmak üzere vatandaşlara sunulan sosyal destekler hakkında da bilgi alındı.

FINDIKLI VE ALTINTEPE YOLLARINDA ÇALIŞMA

Başkan Köymen daha sonra Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak ve Altıntepe Mahallesi Hüsniye Caddesi'nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Köymen, mahalle ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecek uygulamaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekti.