KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği önemli projeler, Kocaeli'yi gençler için cazibe merkezi haline getirdi. Bu, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından ilimizde düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni'nde' de tescillendi. 16 Mayıs'taki şölene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kocaeli gençliğin başkentidir' dedi. Bir de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın haziran ayı sonunda Kocaeli'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

300 MİLYONLUK NÜFUSU TEMSİL EDİYOR

Türk Dünyası Gençlik Kampı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Aytepe Diriliş Kampı öne çıkıyor. Bu buluşma dünyada bir ilk olacak ve nüfusu 300 milyonu aşan Türk Dünyası ülkeleri arasında yakınlaşmayı daha da artıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programının müsait olması halinde bu önemli buluşmaya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gençliğin Başkenti' ilan ettiği Kocaeli'deki uluslararası organizasyonlar, Türk Dünyası Gençlik Kampı ile sınırlı kalmayacak. 40 ülkeden 1.000 sporcunun katılımının beklendiği 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası da ilimizde gerçekleştirilecek. Sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da en önemli spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası 7-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yarışlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanacak. Şampiyona kapsamında 166 madalya yarışı düzenlenecek.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ SPORCULAR

Türkiye'yi, altın madalya sahibi Sümeyye Boyacı ve Sevillay Öztürk gibi dünya çapında madalyalı sporcuların da yer aldığı milli isimler temsil edecek. Şampiyona, ayrıca Kıta Avrupası'nın en iyi para yüzücülerini ve yeni yeteneklerini bir araya getirecek. Bu branşın gelecekteki yıldız adaylarından 19 yaşındaki Norveçli Jo Kebriel, altın madalyalı İtalyan Giulia Ghiretti, altın madalyaları bulunan Faye Rogers, Alman Josia Topf gibi birbirinden ünlü para yüzücüler, turnuvada boy gösterecek.

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na hazırlanan ünlü yüzücüler şimdiden Kocaeli ismini ezberlemeye başladı. Şampiyonanın resmi hesabından yayınlanan videoda milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, Avrupalı meslektaşlarından Kocaeli ismini telaffuz etmelerini isterken, herkesi şampiyonaya davet etti. 'Kocaeli'ye hazırlanıyoruz' mesajının verildiği paylaşımda, sporcuların heyecanlı halleri dikkat çekti. Bu da turnuvanın son derece keyifli geçeceğini gösteriyor.

BÜYÜKAKIN: 'BU DAHA BAŞLAMA VURUŞU'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gençliğin başkenti Kocaeli' ilanının omuzlarına yeni bir yüklediğini belirtti. Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın Kocaeli'ye uluslararası bir boyut kazandıracağını ifade eden Başkan Büyükakın, 'Bu daha başlangıç vuruşuydu. Buradaki enerji tüm Türkiye'ye yayılacak. Ve buradan yakılan ateş tüm Türkiye'yi saracak' sözleri ile 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası başta olmak üzere önümüzdeki süreçte Kocaeli'deki yeni dev organizasyonların müjdesini verdi.