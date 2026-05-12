İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin 'üreten kent' hedefiyle hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi'nde yaz sezonunun ilk fideleri dikildi. Tamamen organik yöntemlerleyetiştirilen ürünler, belediyeden sosyal destek alan ailelere Gıda Bankası ve Beylikdüzü Mutfak aracılığıyla ulaştırılacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından üreten ve kendine yetebilen bir kent oluşturma hedefiyle hayata geçirilen Yaşam Bahçesi'nde yaz mevsiminin ilk fideleri toprakla buluştu. Yaşam Vadisi 3. Etap'a komşu 20 dönümlük bir alanda yer alan bahçede, mevsim sebzelerinden; kabak, kıvırcık, kırmızı domates, salatalık, pembe domates, patlıcan, dolmalık biber, kapya biber ve köy biberi olmak üzere toplam 25 bin adet fide dikimi gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri ve Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ekim programı, üretim ve dayanışmanın güçlendiği bir tablo ortaya koydu.

Fide ekim programında yükselen gıda enflasyonunun vatandaşların temel ürünlere erişimini zorlaştırdığını dile getiren Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi 'Bahçemizde tamamen organik ve ilaçsız yöntemlerle yetiştirdiğimiz ürünleri belediyemizden sosyal destek alan ailelerimizeGıda Bankamız ve Beylikdüzü Mutfak aracılığıyla ulaştırıyoruz. Kış mevsiminde yaklaşık 21 ton ürün hasadı gerçekleştirdik, yaz hasadında hedefimiz 50-60 ton ürün elde etmek. Vatandaşımızın sofrasına ulaşabiliyorsak ne mutlu bize. Bu çalışmanın öncülüğünü, hazırlığını yapan seçilmiş belediyebaşkanımız Mehmet Murat Çalık'a bir kez daha teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.