Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Çorum sanayisini güçlendireceklerini duyurdu. Alaşımlı döküm ürünleri, raylı sistemler, likit yumurta ile yumurta tozu ve iş makineleri üretimine destek verilecek.ÇORUM (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum’da sanayi ve kalkınmayı güçlendirmek amacıyla başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın detaylarını paylaştı.

Program kapsamında, Çorum’un potansiyelini harekete geçirecek dört stratejik alana odaklanılacağını duyuran Bakan Kacır, alaşımlı döküm ürünleri üretimi, raylı sistemler imalatı, likit yumurta ve yumurta tozu üretimi ile iş makineleri üretimin bu hamlenin öncüsü olacağını belirtti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE REFAH HEDEFİ

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her ilin potansiyelini harekete geçirerek, şehirlerimizin insan kaynağını kuvvetlendirecek, sosyo-ekonomik refahını artıracak, üretimde yüksek teknoloji dönüşümünü gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Çorum’un üretim kapasitesini artırarak bölgedeki ekonomik büyümeyi ve istihdamı desteklemeyi amaçlayan programları şöyle özetledi: