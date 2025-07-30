Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlerin zor durumda olduğunu belirterek, tekstil, deri, ayakkabı ve mobilya sektörlerine ek destekler sağlanması gerektiğini vurguladı. KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını ve ticari kredi kısıtlamalarının kaldırılmasını talep etti.ANKARA (İGFA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumanın önemine dikkat çekti.

Firmaların ülkenin milli serveti olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, özellikle emek yoğun sektörlerin yaşadığı zorluklara işaret etti.

“EMEK YOĞUN SEKTÖRLERE EK DESTEK ŞART”

Başkan Hisarcıklıoğlu, tekstil/hazır giyim, deri/ayakkabı ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirtti.

https://twitter.com/RHisarciklioglu/status/1950492172970561925

Pandemi döneminde uygulanan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneğinin yeniden devreye alınmasını öneren Hisarcıklıoğlu, “Bu sektörler zor durumda. Ek desteklerle ayakta tutulmalı” dedi.

Ekonominin güçlü ve sürdürülebilir büyümesi için KOBİ’lerin öncelikli olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, ayrıca ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının, sektörlerin nefes alması için kritik olduğunu ifade etti.