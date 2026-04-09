Çorum Belediyesi, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı makamında ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı'nın haftasını kutladı.

ÇORUM (İGFA) - Ziyaret sırasında Arif Pehlivan'a çiçek takdim eden Yağbat, emniyet teşkilatının şehirde huzur ve güvenliğin sağlanmasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Çorum Belediyesi olarak her zaman emniyet güçlerinin yanında olduklarını vurgulayan Yağbat, görev başındaki tüm polislerin Polis Haftası'nı tebrik etti.

Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurlarına da çiçek takdim edildi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.