Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Fatih Mahallesi'nde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 2. etap yol çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki mevcut 1x1 yol, 25 metre genişliğinde 2x2 bölünmüş yol haline getiriliyor. Böylelikle cadde, yapılan düzenlemeler ile daha modern hale getirilerek rahat ve akıcı bir trafiğe kavuşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Birinci etabı 2023 yılında tamamlanan caddede 2. etap çalışmaları hızla ilerliyor. Proje alanının 500 metrelik bölümünde terasman (kazı-dolgu) çalışmaları tamamlandı. Üstyapı çalışmaları kapsamında PMT, bitümlü temel ve binder tabakalarının serimi yapılırken, aşınma tabakası hariç asfalt imalatlarının büyük bölümü tamamlandı. Orta refüj ile trafik güvenliği artırılırken, proje kapsamında 2 yeni durak cebi ve parklanma alanları da inşa ediliyor. Böylelikle cadde, daha güvenli ve düzenli bir ulaşım aksı haline getiriliyor.

CADDE PRESTİJLİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURULACAK

Yayalar için baskı beton kaldırımlar oluşturularak konforlu yürüyüş alanları inşa ediliyor. 350 metrelik alanda planlanan 3 duvar imalatının 2'si tamamlanırken, yaya korkulukları ve panel çit montajlarında sona yaklaşıldı. Üçüncü duvarın yapımına ise kısa süre içinde başlanacak. Çalışmalar kapsamında elektrik hatları yer altına alınırken, orta refüje yerleştirilecek dekoratif aydınlatma direkleriyle cadde modern ve prestijli bir görünüme kavuşturulacak.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI

Trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınırken, sahada yönlendirme tabelaları aktif olarak kullanılıyor. Yağmur suyu drenajı için ızgara imalatları da gerçekleştiriliyor. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacak.

YOĞUN ALTYAPI VE ÜSTYAPI İMALATI

Toplam 1 kilometrelik cadde tamamlandığında yaklaşık 20 bin metreküp kazı ve 10 bin metreküp dolgu yapılacak. Üstyapı kapsamında 6 bin ton PMT, 4 bin 200 ton bitümlü temel, 3 bin 650 ton binder ve 2 bin 280 ton aşınma tabakası serilecek. Ayrıca projede 4 bin metreküp taş duvar, 350 metre yaya korkuluğu, 100 metre panel çit, 50 yağmur suyu ızgarası ve 4 bin metrekare baskı beton kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Aydınlatma için ise 25 dekoratif direk yer alacak.

ULAŞIM DAHA KONFORLU HALE GELECEK

Çalışmaların tamamlanmasıyla Hoca Ahmet Yesevi Caddesi; 2 gidiş 2 geliş şeritli, orta refüjlü ve modern aydınlatmalı yapısıyla güvenli, konforlu ve prestijli bir ulaşım aksına dönüşecek. Proje ayrıca Yuvacık Kültür Merkezi'ne erişimi de daha kolay hale getirecek.