Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkülerle Anadolu' etkinlikleri kapsamında, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi İsmail Altunsaray, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda sahne aldı. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde salon tamamen dolarken, çok sayıda sanatsever programı ayakta takip etti.

MANİSA (İGFA) - İç Anadolu Bölgesi'nin sevilen türkülerinin seslendirildiği gecede, İsmail Altunsaray'ın performansı dinleyicilerden büyük alkış topladı. Zaman zaman hüzünlü, zaman zaman neşeli anların yaşandığı konserde, Anadolu'nun derin kültürel birikimini yansıtan eserlerle vatandaşlar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek de katılarak sanatçıya eşlik etti.

'BU SALONLAR DOLUNCA MUTLU OLUYORUZ'

Gecenin sonunda sanatçıya çiçek takdim eden Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: 'Sevgili Manisalılar, ayağınıza sağlık. Salonu böylesine doldurmanız bizleri çok mutlu ediyor. Sizlere, bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun sevgi ve selamlarını iletiyorum. Manisa, bu memleketin en güzel şehirlerinden biri; bu salonlar, meydanlar doldukça bizler daha da gururlanıyoruz.'

ALTUNSARAY'DAN VEFA VE TEŞEKKÜR

Sahne performansının yanı sıra yaptığı konuşmayla da gönülleri fetheden İsmail Altunsaray, merhum başkanları anarak vefa örneği sergiledi. Altunsaray, 'Rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ı rahmetle anıyorum. Bugün seslendirdiğimiz tüm türküler onların ruhuna gitsin. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum' dedi.