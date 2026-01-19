Çorum Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda mahalle muhtarlarıyla istişare ve iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

ÇORUM (İGFA) - Bu kapsamda Çorum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerin ihtiyaçlarını, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini yerinde dinliyor.

Muhtarlık İşleri Müdürü Bekir Sayın ve müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde; altyapı, üstyapı, çevre düzenlemeleri ile mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ele alınırken, muhtarların görüş ve talepleri değerlendiriliyor.

Muhtarlarla kurulan güçlü iletişimi sürdüren Çorum Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda tüm mahallelere eşit ve etkin hizmet sunmaya devam edecek.