Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları'nda dördüncü dönemi tamamlayan çocuklar, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları'nda dördüncü dönemi de tamamladı. Keyifli zaman geçirme ve sporun temel bilgilerini öğrenme imkanı bulan çocuklar, dönemin tamamlanmasıyla sertifika coşkusu yaşadı.

Her yıl binlerce çocuğa modern tesislerinde ve deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı sunan Kış Spor Okulları'nda bu yıl da 12 branşta 4 haftalık eğitimler veriliyor. Kış Spor Okulları'ndaki karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme branşlarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklar eğitimlere katılabiliyor. 9 dönem halinde düzenlenen Kış Spor Okulları'nda beşinci dönem çalışmaları 24 Ocak'ta başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha fazla genci ve çocuğu sporla buluşturmak için Kış Spor Okulları'nı önemsediklerini belirterek ailelerin çocuklarını Kış Spor Okulları'na göndermesini tavsiye etti.