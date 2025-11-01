Keçiören Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı' (ÇOGEB) kapsamında ortak bir etkinlik düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, şubede görevli başkomiserler, LGS hazırlık kursu öğrencileri, aileleri ve yaşlı bakım kursiyerleri katıldı. Etkinlik, kurumlar arası iş birliği ve sosyal farkındalığın örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

19 kursiyere sertifika verildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen 'Başkentin Yıldızları Projesi' kapsamında düzenlenen 'Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi' kursunu başarıyla tamamlayan 19 katılımcıya Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer ve Emniyet Müdürü Fatih Kılıç tarafından takdim edildi.

Gençlere moral ve motivasyon desteği

Etkinlikte Keçiören Belediyesi Tepebaşı LGS hazırlık sınıfında eğitim gören 122 öğrenciye moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla hediye denemeler dağıtıldı. Öğrencilerin sınav sürecinde desteklenmesi ve başarılarının teşvik edilmesi amacıyla yapılan bu sürpriz, büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Keçiören Belediyesi'nden eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer programda yaptığı konuşmada şu mesajları paylaştı: 'Sosyal belediyecilik adına yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olan Keçiören Eğitime Destek Merkezimiz, eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin yanında olmayı görev bilmiştir. Bu görevin önemi ve gerekliliğinin bilinci ile binlerce öğrencinin geleceğinin şekillenmesinde rol almış olmanın ve başarıya giden yolda onlarla yürümenin gururunu yaşamaktayız. Bugün burada eğitim adına yapmış olduğumuz hizmetlerimize sağladığı katkıdan dolayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederim.'

'Hedefimiz, toplumun her kesimine dokunan bir polislik anlayışını hayata geçirmek'

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Kılıç ise yaptığı konuşmada, hedeflerinin toplumun her kesimine dokunan polislik anlayışını hayata geçirmek olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızla iç içe, güvene dayalı bir iletişim anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızda en büyük hedefimiz, sadece suçla mücadele eden değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren, toplumun her kesimine dokunan bir polislik anlayışını hayata geçirmektir. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında proje faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Proje ortaklarımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu, hem toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olmuş hem de vatandaşlarımızın meslek edinmesine katkı sağlamıştır. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için düzenlediğimiz destek kursları ile çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve başarıya giden yolda yanlarında olmayı hedefledik. Tüm bu projeler, toplumun huzur ve güvenliğini sadece kolluk tedbirleriyle değil; sosyal sorumluluk, eğitim ve dayanışma temelleri üzerine inşa eden bir polislik anlayışının ürünüdür. Projelerimizin hayata geçmesinde bizlere destek veren tüm kurumlara ve Keçiören Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyorum.'

Etkinliğin sonunda, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Ses Sanatçısı Etna Gül'ün sahne aldığı konser ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.