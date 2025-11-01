Alevi-Bektaşi Güçbirliği Platformu, Alevi-Bektaşi toplumunun görüş ve beklentilerini devlet yetkililerine sunmak üzere bir rapor hazırladı. Alanında seçkin akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, STK temsilcilerinin ve dedeler-babalar başta olmak üzere yüzlerce kurumun katkılarıyla hazırlanan tarihi belge, 30 ocak temsilcileri ile 7 federasyon ve 130'dan fazla dernek, vakıf ve cemevinin imzasını taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Alevi-Bektaşi Güçbirliği Platformu adı altında bir araya gelen yüzlerce Alevi-Bektaşi kuruluşu ve inanç önderleri devlet yetkililerine sunulmak üzere, tarihi sayılacak bir rapor hazırladılar.

1 Kasım 2025'te açıklanan raporun 30 ocak, 7 federasyon ve 130 vakıf, dernek ve cemevinin katılımıyla hazırlandığı bildirildi.

Alevi-Bektaşi Güç Birliği Platformu raporu son yıllarda Alevi-Bektaşi toplumuna yönelik atılan olumlu devlet adımlarını memnuniyetle karşıladığını vurgularken, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açılımcı yaklaşımını 'tarihi ve kıymetli' olarak değerlendiriyor.

Raporun giriş bölümünde, Alevi-Bektaşilere yönelik geçmişten kaynaklanan önyargıların devlet ve toplum işbirliğiyle tamamen ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanıyor.

Devlet ve toplumun el ele vererek ayrımcılığı kökünden kazıyacağına dair inanç dile getirilirken, bazıları devlet tarafından da yayımlanmış ve Alevi-Bektaşilere yönelik nefret içeren edebiyat eserlerinin ayıklanması talep ediliyor.

İŞTE RAPORUN DETAYLARI

Alevi-Bektaşi Güçbirliği Platformu raporunda ilk 4 madde ve vatandaşlık maddesi korunması gerektiğini vurgulanarak yeni anayasa tartışmalarına dair şu talepler dile getiriliyor:

Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesi korunmalı

Türk milli kimliği esas alınmalı

Etnik ve mezhepsel tanımlara yer verilmemeli

Eğitim dili Türkçe olmalı

Ayrıca 'eşit yurttaşlık' kavramına mesafeli yaklaşılırken, 'tek bir yurttaşlık' anlayışının altı çiziliyor.

YASAL DÜZENLEMELER OLUMLU, DAHA FAZLA DÜZENLEME GEREKLİ

Cemevlerinin Alevi-Bektaşi toplumunun hem ibadetlerini yaptığı hem de sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini yürüttüğü çok fonksiyonlu yapılar olduğunun vurgulandığı Alevi-Bektaşi Güç Birliği Platformu raporuna göre, cemevleri, '2022 yılında çıkarılan torba yasayla yasal statüye kavuşmuştur ve söz konusu yasada, doğru olarak cemevi kavramı hakkında herhangi tanım ve niteleme yapılmamıştır.'

2022'de cemevlerine verilen yasal statünün olumlu olduğu belirtilen raporda, diğer kanun ve yönetmeliklerde de düzenleme yapılması gerektiği ifade edilerek, talep edilmesi halinde ilgili mevzuat değişiklik önerilerinin sunulacağı belirtiliyor.

EĞİTİMDE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİKLE İLGİLİ TALEPLER

Alevi-Bektaşi öğrencilerin din eğitimi almasına karşı olmadıklarını belirten Alevi-Bektaşi Güçbürliği Platformu raporunda, din eğitiminin 'yalnızca MEB'e bağlı okullarda MEB'in kadrolu öğretmenleri tarafından verilmesini, müfredat hazırlamada görüş alınması dışında STK'lar başta olmak üzere hiçbir aktörün hiçbir sürece dahil edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz' ifadeleri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında Alevilik-Bektaşilik konularına daha fazla yer verilmesinin talep edildiği raporda ayrıca her eğitim kademesinde yılda bir kez 'Anadolu Erenleri Haftası' düzenlenmesi öneriliyor.

KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANSIN

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın güçlendirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının talep edildiği raporda, Başkanlığın adındaki 'Kültür' ibaresinin kaldırılarak 'Alevi-Bektaşi Cemevleri Başkanlığı' şeklinde tashih edilmesi öneriliyor.

Başkanlığın görünürlüğünün son dönemde azalmasının 'toplumda kaygı yarattığı' vurgulanan raporda, 'cemevlerine üç yıldır personel atamalarının yapılmamış olması', 'Danışma Kurulunun yönetmeliğinin çıkmasına rağmen üç yıldır teşkil edilmemiş olması' gibi durumlar olumsuzluk olarak değerlendiriliyor. Rapor'da ayrıca yurtdışında yaşayan Alevi-Bektaşi topluluklarına hizmet götürmek konusunda da Başkanlığın yetkisiz olduğu ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiği vurgulanıyor.

TRT'DE ALEVİLİK KANALI, MADIMAK VE BAŞBAĞLAR İÇİN HAFIZA MÜZELERİ

Alevi-Bektaşi Güçbirliği Platformu tarafından hazırlanan raporda çeşitli kültürel ve sosyal talepler de yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

TRT'de Alevilik-Bektaşilik kanalı açılması

Madımak ve Başbağlar için 'hafıza müzeleri' kurulması

Tarihi Alevi dergâhlarının kullanım hakkının Alevi kurumlarına devri

'Alevi-Bektaşi İnanç ve Kültür Yolları'nın hizmete açılması

Tüm nefret suçları ile ilgili sert yaptırımların hayata geçirilmesi

'DİYANET ALEVİ-SÜNNİ BİRLİĞİ İÇİN ROL ÜSTLENSİN'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarını Atatürk'ün zamanındaki kuruluş amacına uygun şekilde yürütmesini yararlı gördüklerini belirten Alevi-Bektaşi Güçbirliği Platformu Raporunda Diyanet'in Alevi-Sünni birlikteliği için daha aktif rol alması isteniyor.

'DEVLETLE BÜTÜNLEŞME İRADEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Raporun sonuç bölümünde 'taleplerin yerine getirilmesi, hem milli birlik ve kardeşliğin güçlenmesi hem de dış müdahale ve iç ayrışma girişimlerine karşı toplumsal bütünleşmeye hayati önemde katkı vereceğini düşünüyoruz' ifadelerine yer veriliyor.

'Devletimizle bütünleşmek, milletimizin kardeşliğini ve birliğini pekiştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız' denilen rapor şu vurgu ile son buluyor:

'Alevi toplumunun talepleri siyaset üstüdür; bu bir millet ve devlet meselesidir.'