Edirne Erkek Yetiştirme Yurdunda kalanlar 60 yıl önceki anılarını yad ettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Erkek Yetiştirme Yurdu çıkışlı bir grup, gerçekleştirilen dayanışma yemeğinde 60 yıl önceki anılarını yad etti.

Meriç Nehri kenarındaki Edirne Belediyesine ait Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen etkinliğe geçmişte yetiştirme yurdunda kalan 20 kişi katıldı. Çocukluklarını ve gençliklerini bir arada geçiren, birlikte gülüp ağlayan eski dostlar, tıpkı yurda ilk geldikleri günün heyecanını yaşar gibi biri biriyle sohbet ederek, anılarını tazelediler.

Trakya’nın değişik illerinden gelen yetiştirme yurdunun eski sakinleri, 20. dayanışma yemeğinin geleneksel hale geldiğini ve önümüzde yılın dayanışma yemeğinin mayıs ayında gerçekleştirileceği kararanını aldılar.

Edirne Erkek Yetiştirme Yurduna destek amacıyla kurulan derneğin kapanması üzerine bir araya gelmekte sıkıntılar yaşandığı ifade edilen yemekte, derneğin yeniden kurulması yönünde öneride bulunuldu.

Meriç Nehri kenarında yemeklerin yenildiği dost meclisinde, yurttayken unutamadıkları anıları da sıraladılar. Hatta Edirne’de 50 yıl önce yaşamını sürdüren emekli bir albayın dini bayramlarda kendilerini ziyaret etmelerini dört gözle beklediklerini, çünkü gelen albay emeklisinin yurtta kalan her bir öğrenciye bayram harçlığı vermesinin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini kaydettiler.

Yemekte bulunan bir başka yurt sakini de, kendisinden önce yapılan 100 kişilik kıyafet yardımı istihkakından 101’inci öğrenci olarak yararlanamadığı için çok üzüldüğünü vurguladı.

Yapılan sohbetin ardından bir dahaki yemekte buluşmak üzere vedalaşan yurdun eski öğrencileri, Edirne’de tarihi ve kültürel yerleri de ziyaret ettiler.