Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlatılan karikatür atölyeleri projesi, İstanbul ayağıyla birlikte iki şehir arasında kurulan anlamlı bir dayanışma hikâyesine dönüştü. Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları ile Polat Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Hataylı çocukların çizimleri İstanbul'a taşınırken, FMV Işık Okulları öğrencilerinin ürettiği yeni eserler de bu hikâyeye eklendi.

İSTANBUL (İGFA) - Deprem bölgesindeki çocukların duygularını ifade edebileceği alanların önemi her zamankinden daha fazla hissedilirken, FMV Işık Okulları ve Polat Vakfı bu ihtiyaçtan yola çıkarak sanatın iyileştirici gücünü iki şehir arasında kurulan bir bağa dönüştürdü.

Hatay'da başlayan çizim yolculuğu, İstanbul'da karşılık bulurken; çocuklar adeta birbirlerine çizgilerle yanıt verdi. Projenin ilk adımı, geçtiğimiz Eylül ayında Hatay Karaçay'da düzenlenen 'Mizah Günleri' kapsamında atıldı. Karikatür sanatçıları Ayşen Baloğlu, Mustafa Akyol, Necmi Yalçın ve Faruk Karaçay'ın yürüttüğü atölyelerde çocuklar duygularını çizgilerle ifade etti. Gani Müjde, Müfit Can Saçıntı ve Renan Bilek'in katıldığı etkinlikler ise çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

İSTANBUL'DA UMUDUN SERGİSİ

Projenin ikinci durağı İstanbul'da, FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesinde gerçekleşti. Hataylı çocukların hazırladığı karikatürlerden oluşan sergi, burada yeniden hayat bulurken; sergi alanı aynı zamanda yeni bir üretim sürecine dönüştü.

Sergi devam ederken, 7 Nisan'da gerçekleştirilen ve FMV Işık Okullarından 78 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen atölyede, öğrenciler karikatür sanatçıları Necmi Yalçın, Ayşen Baloğlu, Mustafa Akyol ve Faruk Karaçay ile bir araya gelerek kendi çizimlerini gerçekleştirdi. Atölye sürecinde çocuklar, arka planda Hatay'dan gelen eserleri görerek aynı hikâyeye kendi çizgileriyle dahil oldu. Ortaya çıkan bu üretim, Hataylı çocukların başlattığı dayanışma hikâyesine güçlü bir karşılık niteliği taşıdı.

Sergide yer alan eserler yalnızca çizimlerden ibaret değil; umut ve mutluluğun yansıması olarak dikkat çekti. İstanbul'daki öğrenciler, çizgiler aracılığıyla deprem bölgesindeki yaşıtlarıyla görünmez ama güçlü bir bağ kurdu.

İstanbul'da büyüyen bu ortak üretim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yeniden Hatay'a taşınıyor. FMV Işık Okulları öğrencilerinin çizimleri, Hatay'daki çocuklarla buluşarak 25 Nisan'da Karaçay'da sergilenecek. İki şehirden çocukların eserlerinin bir araya geleceği bu buluşma, yalnızca bir sergi değil; İstanbul'daki çocukların çizgileriyle Hatay'daki yaşıtlarına verdiği anlamlı bir yanıt ve güçlü bir dayanışma mesajı olacak.