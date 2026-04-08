Çanakkale'de küçük ressam Yağız Baladur'un resim sergisi büyük beğeni topladı. Güçlü görsel hafıza ile yaratıcı resimler yapan Yağız Baladur, resimleri 3 boyutlu düşünerek yapmasıyla dikkat çekiyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - 6 yaşındaki Çanakkale Kepez Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yağız Baladur, ilk kişisel resim sergisini Çanakkale Kepez Turhan Mildon Sanat Merkezi'nde açtı.

Resimleri büyük beğeni toplayan Yağız Baladur, 'Resim yapmayı çok seviyorum. Annemin ve İnci öğretmenimin desteğiyle resimlerimi herkesin görmesini istedim. Çok heyecanlıyım. Sergime gelen, öğretmenlerime, arkadaşlarıma, akrabalarıma çok teşekkür ediyorum.' dedi.

GÜÇLÜ BİR GÖRSEL HAFIZAYA SAHİP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Müjde Yücel Coşar ise, öğrencinin karakter çizimlerinde kopyaya dayalı bir yaklaşım yerine kendi yorumunu ortaya koyduğunu ve renk kullanımında özgür bir anlayış sergilediğini belirtti.

Figürlerdeki hareket ve oran algısının yaş grubuna göre dikkat çekici olduğunu belirten Coşar, Yağız Baladur'un güçlü bir görsel hafızaya ve yaratıcı bir bakışa sahip olduğunu, bu potansiyelin aile ve öğretmen desteğiyle beslenmesinin, çocuğun sanatsal gelişimi açısından son derece değerli olduğunu dile getirdi.

ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNEREK DİKKAT ÇEKİYOR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Coşar da, Yağız Baladur'un üç boyutlu kalemlerle yaptığı minik heykelleri oldukça başarılı bulduğunu belirtti.

Coşar, bu çalışmaların Yağız Baladur'un erken yaşta üç boyutlu düşünme, hacim oluşturma ve formu algılama becerisinin geliştiğini gösterdiğini ifade etti.

Çizgiyi yüzeyden çıkarıp üç boyutlu bir forma dönüştürebilmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Coşar, malzemeyi deneme cesaretinin ve üretim sürecine olan ilgisinin ilerideki sanatsal gelişimi için önemli bir temel oluşturduğunu dile getirdi.

GELECEĞİN GÜÇLÜ SANATÇI KİMLİĞİNİ TAŞIYOR

Dawinji Sanat Atölyesi Resim Öğretmeni İnci Aksoy, 'Sevgili öğrencim Yağız'ın henüz 6 yaşında açtığı bu ilk kişisel sergisi, onun dünyayı ne kadar dikkatli bir gözle izlediğinin en somut kanıtıdır. Kendi kendine odaklanma becerisi ve karakterlerin mimiklerini yakalamadaki doğal yeteneği, bence çocuksu bir meraktan öte geleceğin güçlü sanatçı kimliğinin ilk izlerini taşıyor.' diye konuştu.

Çanakkale Kepez Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Berna Sümer, 'Çok büyük emek verilmiş, güzel bir sergiydi. En önemlisi küçücük elleriyle, Yağızcığımın çizdiği resimlerin güzelliğiydi. Emek veren herkesi ama öncellikle oğlumu tebrik ediyorum.' dedi.

Dawinji sanat atölyesinin katkılarıyla açılan sergi, 100'e yakın eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.