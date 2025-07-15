Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Sertaç Abi ile Şehitlerimiz İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz” programı Yeni Cuma Camii'nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Sertaç Abi ile Şehitlerimiz İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz" programı Yeni Cuma Camii'nde gerçekleştirildi. Bu özel etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dualar edildi.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Kocaeli, 15 Temmuz'da bir kez daha tek yürek oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camiye akın eden çocuklar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde şehitler için kılınan sabah namazında büyükleriyle birlikte saf tuttu. Namazın ardından darbe girişimi sırasında ve vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi.

MANEVİ ATMOSFERDE BULUŞMA VE SOHBET

Sosyal medyada "Sertaç Abi" olarak tanınan ünlü YouTuber Sertaç Güngör, Yeni Cuma Camii'nde gerçekleştirilen programda miniklerle bir araya geldi. Manevi atmosfer içinde gerçekleşen sohbette Güngör, çocukların sorularını da yanıtladı.

SERTAÇ ABİ'DEN ÇOCUKLARA ÖNEMLİ MESAJLAR

Konuşmasına 15 Temmuz şehitlerini anarak başlayan Sertaç Güngör, "Bugün burada 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için toplandık. 9 yıl önce ülkemizi bölmek isteyenlere karşı büyük bir mücadele verildi. Ecdadımız da Çanakkale'de benzer bir destan yazdı. Hepiniz mutlaka Çanakkale'yi ziyaret etmelisiniz. O toprakları gezin, şehit olan atalarımıza dualar edin. Bugün bu ülkede güven içinde yaşıyorsak, onların o gün verdiği mücadele sayesindedir. Ailelerinizden sizi Çanakkale'ye götürmelerini isteyin" dedi.

YETENEK KEŞFİ VE ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Konuşmasına devam eden Güngör, "Allah her birinize farklı yetenekler bahşetti. Bizim görevimiz bu yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek için çok çalışmaktır. Elbette eğleneceksiniz, oyun oynayacaksınız. Bu sizin en doğal hakkınız. Ancak aynı zamanda çok çalışmalı ve yeteneğinizi bu ülkenin geleceği için kullanmalısınız. Selçuk Bayraktar gibi rol modelleri örnek alın. Bol bol kitap okuyun. Yarının büyükleri sizlersiniz ve bu vatanı korumak sizin sorumluluğunuz olacak" dedi.

PROGRAM İKRAMLA SON BULDU

Program, çocukların Sertaç Abi ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliğe katılan tüm çocuklara ve ailelerine simit ve çorba ikram edildi. Çocuklar, Sertaç Abi ile birlikte anlamlı bir sabahı ve unutulmaz bir günü geride bıraktı.