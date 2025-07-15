Denizli Büyükşehir Belediyesi, anne ve babası tam gün çalışan ailelerin çocukları için büyük bir sosyal destek projesine daha imza atıyor.DENİZLİ (İGFA) - 2., 3., 4. ve 5. sınıfa geçen öğrencilere yönelik hazırlanan “Ücretsiz Tam Gün Yaz Okulu” programı ile yaz tatili boyunca öğrenciler hem öğrenecek hem de eğlenceli vakit geçirecek.

Yaz dönemine özel olarak açılacak sınıflarda öğrenciler, akademik destek derslerinden sosyal etkinliklere kadar birçok farklı faaliyetle buluşacak. Eğitim ve etkinlikler Denizli genelinde çeşitli semtlerde yer alan sosyal etkinlik merkezlerinde gerçekleştirilecek.