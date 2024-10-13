Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara çevre ve iklim konularında bilinç kazandıran, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde, ‘Robotik Kodlama Atölyesi’ açıldı. Öğrenciler atölyede 3D modelleme, Vex robot sistemleri ve Arduino konularında eğitim alacak.MERSİN (İGFA) - Atölyede 5 hafta boyunda 14 öğrenci eğitim alacak. Her gün 4 farklı grubu ağırlayacak olan Robotik Kodlama Atölyesi’nde öğrenciler, her gün farklı bir tecrübe kazanacak. Eğitim alanında yaptığı birçok hizmette olduğu gibi, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla hareket eden Büyükşehir, ücretli kursları aratmayan atölyelerinde yüzlerce öğrencinin eğitim almasını sağlıyor. Robotik Kodlama Atölyesi’ndeki eğitimini tamamlayan öğrencilerle ‘Mercan Takımı’ oluşturulacak ve yarışmalara katılacak.

Ezici: “İlk önceliğimiz, çocuklarımızın üreten bireyler olmasını sağlamak”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde görev yapan Robotik Kodlama Atölyesi Öğretmeni Duygu Ezici, “Eğitimlerimiz 5 hafta sürecek ve çocuklarımız 3D modellemeleri, Vex robot sistemleri ile Arduino’yu öğrenecek. Buradaki misyonumuz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. Üreten çocukları hedefliyoruz. Maalesef tüketen bir toplumda yaşıyoruz. İlk önceliğimiz onları üreten bir toplum haline getirmek, sonrasında ise Mercan’ın bir takımını kurarak yarışmalara katılmak” dedi.

Atölyenin çok donanımlı olduğunu belirten Ezici, “Günde 4 grup alıyoruz ve her grup 14 öğrenciden oluşuyor. Yani günde toplam 56 öğrenci almış oluyoruz ve haftada 280 öğrenciye ulaşmış oluyoruz. Bu 280 öğrenciyle eğitimlerimize 5 hafta devam edeceğiz. 5 haftanın sonunda ise, takım kurabileceğimiz öğrencilerimizle farklı bir program izleyeceğiz” diye konuştu.

Ayaz: “Anne baba olarak, çocuklarımız için bir şeyler yapabiliyoruz”

Oğlunun robotik kodlamaya ilgisi olduğunu anlatan anne Hülya Ayaz, “Oğlum buna hevesli, ama maddi olarak olmuyordu. Bu bizim için güzel bir avantaj oldu. En azından çocukların gerçek anlamda sevdiği bir şey yapabilme yeteneğini öğreniyoruz. Maddi anlamda da yormuyor. Çocuğum severek geliyor. Fırsat eşitliği oluyor. Anne baba olarak çocuklarımız için bir şeyler yapabiliyor ve destekleyebiliyoruz” dedi.

Yılmaz: “Atölyenin ücretsiz olması, bizim için avantaj”

Serap Öztürk Yılmaz, Mercan Bilim Merkezi’ni sosyal medyadan takip ettiğini, çocuğunu daha önce de bazı atölyelere getirdiğini belirterek, “Öncelikle Başkanımız Vahap Seçer’e; böyle bir imkanı sunduğu, çocuklarımızı ilkokuldan üniversiteye kadar her alanda desteklediği için teşekkür etmek istiyorum. Bize bir kez daha, fırsat eşitliğinin olması gerektiğini göstermiş oldu. Böyle bir atölyede olduğumuz için mutluyuz. Atölyenin ücretsiz olması, bizim için avantaj oldu. Hem çocuğumuz için, hem de bizim için güzel bir çalışma” diye konuştu.

Çocuklar, verilen teknolojik eğitimden memnun

Atölyede eğitim alan öğrencilerden Elif Aslanca, “Robotik kodlama atölyesindeyim. Bilime ilgim var. Bu atölyede yaptıklarım çok ilgimi çekiyor. Öğretmenim 3 boyutlu kalemi kullanmayı öğretti. Ben de kalp yaptım” derken, 5. sınıf öğrencisi Ömer Asaf Keskin ise, “Mercan Bilim Merkezi’nde robotik kodlamadayım. Zaten ilgim vardı ve burada öğreneceğim. Şu an 3D kalemle semboller yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.