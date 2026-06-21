İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir yıllık çalışma dönemini tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin kapanış oturumuna katıldı. Tugay, yıl boyunca çocuk haklarından çevreye, teknolojiden kent yaşamına kadar pek çok konuda çalışmalar yürüterek önerilerini geliştiren çocuklarla gurur duyduğunu belirtti.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de çocukların kent yaşamında söz sahibi olması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İzmir Çocuk Meclisi, bu dönemde 5 farklı komisyon ve 1 danışma kurulu ile yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Çocuk Meclisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen kapanış oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile çocukların ailelerinin katılımıyla yapıldı. Toplam 196 çocuğun görev aldığı mecliste, üyeler çocuk hakları, teknoloji, çevre, eğitim ve sosyal yaşam gibi konularda fikir üretip projeler geliştirdi.

Çocuklarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in çocuklarını temsilen oluşturulan meclisin yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyledi. Çocuklarla gurur duyduğunu söyleyen Başkan Tugay, 'Hayatınızın erken döneminde sorumluluk duygusu ve duyarlılıkla kent yönetiminin parçası oldunuz' dedi.

İnsanların her zaman çocukluk yaşlarını özlediğini dile getiren Tugay, 'Sizler yaşadığımız dünyayı güzelleştiriyorsunuz. Önünüzde güzel bir yaşam var. Bilgili olmak önemli. Bilgiye sahip olmanız için biraz meraklı olmanız ve çalışmanız gerekiyor' diye konuştu. Dünyanın çok daha hızlı geliştiği bir döneme girildiğine dikkat çeken Tugay, çocuklara teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmelerini önerdi.

'30 GÜNDE 120 KİLOGRAM ÇÖP ÜRETİYORUZ'

Konuşmasında iklim krizi ve atıklara yönelik de mesajlar veren ve çocuklara sorular yönelten Başkan Tugay, şunları söyledi: 'Bir kişi bir günde ortalama ne kadar çöp üretiyor? Her birimiz fark etmeden günde 4 kilogram çöp üretiyoruz. 30 günde 120 kilogram çöp üretiyoruz. Bu çöplerin nereye gittiğini hiç düşündünüz mü? Onların bir kısmını bertaraf ediyoruz, bir kısmı da kalıyor. Kalanlar ne yazık ki hem toprağı hem suyu hem de havayı kirletiyor. O nedenle az çöp üretmenin önemli olduğunu bilmeniz lazım.'

İyi insan olmanın önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Nasıl bir insan olacağınıza karar vereceğiniz zamandasınız. İyi insan olmak kıymetlidir. Ne zaman birisinin yardımına ihtiyacımız olsa hep çevremizde iyi insanlar ararız. Onun için kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ben size büyüğünüz olarak iyi insan olmanızı tavsiye ediyorum. Yaşadığınız ülkeye, şehre ve dünyaya sahip çıkmayı öğrenin' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'İzmir, güzel bir şehir. İzmir'in de kıymetini bilin. İlerde başka şehirlerde, başka ülkelerde yaşayabilirsiniz. Ama dünyanın en güzel şehri İzmir. Nereye giderseniz gidin hep İzmir'i özleyeceksiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun İzmir için de bir şeyler yapın. Bu şehir bize güzel şeyler yaşatıyor. Sizin de bu şehre ileride borcunuzu ödemeniz gerekecek. Ben bunun için belediye başkanı oldum. Onun için çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Siz de ileride böyle bir görev üstlenebilirsiniz. Belediye sizin belediyeniz. Bizden istediğiniz her şey için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizleri seviyoruz.'