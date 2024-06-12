İzmit Belediyesi, çocukların 2023-2024 eğitim – öğretim yılının yorgunluğunu atması ve keyifli bir gün yaşamaları amacıyla 14 Haziran Cuma günü Karne Şenliği düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - Çocukların belediyesi İzmit Belediyesi, 2023-2024 eğitim – öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Karne Şenliği düzenlemeye hazırlanıyor. 14 Haziran Cuma günü karnelerini alan çocuklar, Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenecek Karne Şenliği’nde tüm dönemin yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.

Karne Şenliği saat 16.00 itibariyle start verecek. Şenliğin ilk bölümünde çocuklar geleneksel oyunlar oynayarak hem eğlenecek hem de enerjilerini atacaklar. Etkinlikler kapsamında çocuklar için çeşitli atölye ve ekinlikler düzenlenecek. Çocuklar atölyeler ile yaratıcılıklarını sergileme fırsatı bulacaklar.

Karne Şenliği kapsamında saat 18.30’da ‘Alice Harikalar Diyarında’ adlı müzikli çocuk oyununun gösterimi olacak. 40 dakika sürecek bu renkli ve eğlenceli oyun, çocukları fantastik bir dünyaya yolculuğa çıkaracak. Günün sonunda çocuklar için mini disco düzenlenecek. Çocuklar, neşeli müzikler eşliğinde dans edip eğlenecekler.