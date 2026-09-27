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-- 2026 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) LİSTESİ -- 2026 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi -- 2026 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi -- 2026 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

Buna göre, geçen ay 535 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 10 firmaya ise yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ağustos ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete'de duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Ağustos ayında 535 firma için izin belgesi düzenledi. 16 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edilirken, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

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