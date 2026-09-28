Bursa'da perakendenin önde gelen temsilcileri, BTSO'nun KOBİ OSB projesini değerlendirirken Başkan İbrahim Burkay'ın liderlik ettiği projelere övgüler yağdırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 26. Komite (Marketler, Süpermarketler ve Hipermarketler) Üyeleri ve önde gelen diğer perakende sektörü temsilcileri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın öncülük ettiği 60'ı aşkın projenin şehri dönüştürdüğünü belirterek KOBİ OSB gibi projelere yenilerinin eklenmesini heyecanla beklediklerini dile getirdi.

'2030 VİZYONUNU TAMAMLAMALI'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi-Toptan Gross Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç: 'Başkanımız İbrahim Burkay'ın hayata geçirdiği 60'ı aşkın proje, sadece Bursa'yı değil Türkiye'yi temsil ediyor. TEKNOSAB gibi bir sanayi bölgesi Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. KOBİ OSB'ye sadece ilk gün 2 bine yakın kişi başvurdu. Başkanımız çalışıyor, tarih yazıyor ve yazmaya da devam ediyor. O yüzden 2030 vizyonunu kesinlikle tamamlaması lazım.'

BTSO 26. Komite Başkanı-Buhara Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Seyhan: 'İbrahim Burkay'a KOBİ OSB projesi için çok teşekkür ediyoruz. Şehrin çarpık yapılaşmasından dolayı hepsinin bir arada toplanması çok olumlu. KOBİ OSB ile Bursa'nın daha güçlü olacağına inanıyorum. İbrahim Başkan'ın 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosunun yansımasıdır. Bursa'nın TEKNOSAB ile, KOBİ OSB ile lider bir şehir olacağına ve bunun da İbrahim Başkan ile olacağına inanıyorum.'

BTSO 26. Komite Başkan Yardımcısı, Özer AVM-Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Özer Düşünüklü: 'KOBİ OSB ile lojistik maliyetlerimiz çok aza inecek. Enflasyonun düşmesine katkısı olacak. Hem tedarikçilerimiz, hem de depolarımız yan yana olacak. Satın alma birimlerimiz işlerini daha rahat yapacak, stok kontrolleri daha kolay olacak. Biz İbrahim Burkay Başkanımızın bu vizyonunu çok sevdik. İnanılmaz bir cesaret örneği olduğunu düşünüyoruz. Biz önceki BTSO yönetimini de gördük. İbrahim Burkay, bambaşka biri.'

'BTOS İLE YURT DIŞINA GİDEBİLDİK'

BTSO 26. Komite Üyesi-Hakkıoğulları Market Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karali: 'KOBİ OSB, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun. İbrahim Burkay'a bu projeden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, nitelikli bir proje. Güzel sonuçları olacak inşallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bursa'mıza, esnafımıza, sanayimize, ticaret yapan herkese hayırlı uğurlu olsun.'

Mustaç Gross&İsra Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Calayır: 'BTSO'nun bu tür büyük projelerini, organize gıda-perakende sektörünün bütünlüğü açısından destekliyorum. TEKNOSAB, Bursa'da önemli bir katma değer kattı. Gıda organize perakendeye sağlayacağı katma değeri de arzuluyoruz. Taşın altına elini koyan herkesi gönülden tebrik ediyorum.'

YILPAŞ Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Yıldırım: '10 yıl önce İbrahim Burkay ile BTSO'yu da tanıdım. Daha önce sadece evrak almaya giderdik. Personelimizin eğitimlerini BTSO'dan aldık. Bugün de Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi kuruluyor. Esnaf olmama rağmen belki yurt dışına çıkamazdım ama İbrahim Başkan sayesinde Rusya, Fransa ve Dubai'ye gittim.'

Depo Gross Yönetim Kurulu Başkanı İsa Altuntaş: 'İbrahim Burkay Başkanımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu yatırımları, iş birliklerini gayet başarılı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem perakendeye, hem de diğer sektörlere çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Çok memnunuz. İnşallah seçimde de güzel bir sonuç bekliyoruz.'

'SEKTÖRLERE GÜÇ KATACAK'

Özer AVM-Marketler Yöneticisi Zahid Yıldız: 'Bursa gibi bir şehrin, TEKNOSAB gibi bir sanayi bölgesine kavuşmuş olması bu şehirde yaşayan her bir birey için mutluluk verici. İbrahim Burkay'ın vizyoner yapısının Bursa'ya çok büyük katkılar sağlayacağına inancımız tam. Sayın Haşim Kılıç'ın yaptığı çalışmaları da yakinen takip ediyor ve başarılar diliyoruz.'

Tarihi Adıyaman Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Arif Eriş: 'İbrahim Burkay'ın liderlik ettiği TEKNOSAB KOBİ OSB, takdire şayan bir proje. Tüm sektörlerin aynı yerde olmasının, herkesin gücüne güç katacağını düşünüyorum. Başkanımızı destekliyoruz, inşallah çok daha güzel projelere imza atacaktır. Çok güzel yarınlar bizi ve Bursa'mızı bekliyor.'

Perakendecilerin buluşmasına ev sahipliği yapan Minty Doburca'nın İşletmecisi Burak Kılıçaslan: 'Yıllardır tanıdığım İbrahim Burkay Başkanım ve Haşim Kılıç'ın çalışmalarını fazlasıyla takdir ediyoruz. İnşallah seçimlerde de yanlarındayız.'